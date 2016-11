Smartphone steeds dominanter

De smartphone domineert al vele levens en gezien het nieuws op tech-beurzen wordt dat alleen maar erger. Nog even en werkelijk alles wordt geregeld via de steeds slimmere zakcomputer, voorheen nog telefoon geheten. Zo zagen we dit jaar ook slimme varianten van bekende huishoudelijke apparaten opduiken. Deuren die met de smartphone op slot gaan en gordijnen die sluiten per telefoon. Geheel nieuw zijn de snufjes niet altijd, maar ze geven wel aan dat het 'internet of things' steeds verder op stoom...