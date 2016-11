Michel van der Kroft ambassadeur van de spruit

Spruitjes aan de stronk van sterrenkok Michel van der Kroft.

HOORN - Voor veel mensen zijn spruitjes een jeugdtrauma. „Helaas, maar ik ben bang dat dat komt doordat veel moeders vroeger de spruitjes te lang suf kookten in water en zo op tafel zetten. Maar spruiten zijn geweldig”, aldus de Hoornse sterrenkok Michel van der Kroft.

Door Nanska van de Laar - 4-11-2016, 18:41 (Update 4-11-2016, 18:41)

De chef van restaurant ’t Nonnetje in Harderwijk erkent dat hij als kind ook niet direct een liefhebber van spruitjes was. „Maar het heeft me zeker geen jeugdtrauma bezorgd. In mijn jeugd waren mijn favoriete groenten...