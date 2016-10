Charlie’s natural soda

Door Hanneke van den Berg - 31-10-2016, 14:52 (Update 31-10-2016, 14:52)

Er is weer een fijne nieuwe frisdrank. Charlie’s natural soda is er in vier smaken. Deze bevat 30 procent minder suiker dan andere gangbare frisdranken en is zonder kunstmatige kleur- en smaakstoffen. Deze flesjes en blikjes zijn niet alleen een feestje om te zien, ze smaken ook heel lekker. Wie van zoet houdt, moet de zwarte bes-, acai- en muntdrank eens proberen. Lekker fris is de frisdrank met citroen, limoen en munt. De andere smaken zijn appel, citroen en gember en sinaasappel, mandarijn en munt.

Flesje is in de horeca verkrijgbaar, blikje (0,79 euro) is te koop bij o.m. Albert Heijn en Jumbo.