Verse kaas van vrolijke geitjes

Door Hanneke van den Berg - 31-10-2016, 14:45 (Update 31-10-2016, 14:45)

Als je eenmaal begint om in de keuken met verse geitenkaas te experimenteren, merk je pas hoe veelzijdig dit product is. Veruit de lekkerste verse geitenkaas is van Happy Goat, gemaakt met biologische geitenmelk. De Happy Goat-kaas is er in vier smaken: naturel, met groene kruiden, met honing en vijg en met tomaat en paprika.

Je kunt het op een geroosterde boterham smeren met schijfjes peer en honing, tussen de gekookte spaghetti doen, in een wrap met sla en avocado, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Op de biologische zorgboerderij De Lingehof worden inmiddels dagelijks 500 geiten gemolken. Daarvan wordt deze bijzondere, verse kaas gemaakt. De kaas is beperkt houdbaar, maar geen zorgen: het is zó op.

Happy Goat-geitenkaas is onder meer verkrijgbaar bij de winkels van Estafette, Marqt en

Zuivelhoeve.