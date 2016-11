Speelgoed van het Jaar verkiezing

Als de dikke brochures van de speelgoedzaken weer op de mat vallen juichen de kinderen over zoveel keus. Maar ouders grijpen vaak vertwijfeld naar hun hoofd omdat ze enorme keuzestress krijgen. Wat is raadzaam, welk speelgoed is leuk, slim gemaakt en duurzaam. Waar zullen ze vaker mee spelen dan één keer?

Door Hanneke van den Berg - 2-11-2016, 11:07 (Update 2-11-2016, 11:07)

Om die keuze wat te vergemakkelijken is de Speelgoed van het Jaarverkiezing in het leven geroepen. Dit jaar zijn in verschillende leeftijdscategorieën weer diverse spellen en speelgoed genomineerd. De winnaar in elke categorie wordt op 9 november bekend gemaakt. Wij lichten er alvast een aantal kanshebbers uit.

In de leeftijdscategorie 0 t/m 3 jaar zijn vijf producten genomineerd. De leukste twee vinden wij de interactieve Woezel en Pip (24,99 per stuk) en Nijntje dansende Blokjes (19,99), beide van Van der Meulen. Deze Woezel en Pip gaan blaffen als je in je handen klapt, moeten lachen als ze geaaid worden, kunnen lopen en met hun staart kwispelen. En het allerfijnste: ze zijn heerlijk zacht.

Nijntje dansende Blokjes is een heel leuk spel voor de allerkleinsten. Als de blokjes in het spel stoppen met dansen, moet het kind proberen een paartje te pakken. Je kunt het spelen met blokjes én kaartjes of alleen met de blokjes en er zijn vier verschillende niveau’s, waardoor zelfs de allerkleinsten mee kunnen spelen.

Verder zijn genomineerd: Activity Garden Treehouse (MGA), Toet Toet Auto’s Ruimtestation (VTech) en Globber My Free 5 in 1 (Maple Leaf)

In de categorie 4 en 5 jaar zijn eveneens vijf producten genomineerd. Het leukste vinden wij het bordspel Vos Laat Los van Goliath (24,99). Het is fijn als een bordspel, dat geacht wordt door jonge kinderen te worden begrepen, ook echt makkelijk genoeg is voor hen. Die belofte maakt Vos Laat Los zonder meer waar. Iedere speler moet net zoveel kippen in de broek van de vos stoppen als de dobbelsteen aangeeft. Aan het einde van de beurt moet de speler op het hoofd van de vos drukken tot je klik hoort. Gebeurt er niets, dan is de volgende aan de beurt. Je speelt net zo lang totdat de broek van de vos afzakt. Daarna moet iedereen zoveel mogelijk kippen zien te vangen. Wie de meeste kippen vangt, wint. Echt een leuk spel.

Verder zijn genomineerd: Mijn magisch bureau 3 in 1 (VTech), Co-de-rups (Mattel), Roodkapje (Smart) en Construxions (TM Essentials.

In de categorie 6 en 7 jaar zijn de volgende vijf producten genomineerd: Pirates Stratego (Jumbo), Buurman & Buurman Het bordspel (Just Games), Kidizoom Selfie Cam en Kidi Super Star (beide V-tech) en Whacky Shots (Yulu Europe).

In deze categorie konden we moeilijk kiezen. Daarom dit keer drie favorieten: Pirates Stratego (34,99), het Buurman & Buurman Bordspel (24,99) en de Kidi Super Star (49,95).

Stratego Pirates is een spannend bordspel voor iedereen die van piraten houdt. Verover als eerste de vlag op het vijandelijke schip door het te enteren, te beschieten, te vechten op het dek of de piraten gewoon maar aan de haaien te voeren. Je speelt het spel met een echt piratenschip, wat het extra leuk maakt.

Het Buurman & Buurman bordspel is vooral zo leuk voor kinderen omdat ze de mannen herkennen van hun animaties op tv. In dit spel kun je ze helpen met hun klussen door het juiste gereedschap bij elkaar te dobbelen.

Karaoke is populair bij jong en oud. Voor volwassenen zijn er zelfs echte karaokebars. Maar nu kunnen kinderen ook helemaal los gaan met de Kidi Super Star. Je kunt meezingen met ingebouwde liedjes, maar ook je eigen mobiel aansluiten en met je eigen muziek meezingen. Verder kun je geluiden toevoegen of de stem van de oorspronkelijke zanger of zangeres verwijderen, zodat je helemaal zelf kunt schitteren op het podium.

Dan de categorie 8 en 9 jaar. De vijf genomineerden zijn: Stikbot Zanimation Studio (Goliath, 24,99), Spy Code (Yulu Europe, 29,99), Nikko Velocitrax (Toy State Europe, 49,99), Potion Explosion (999 Games, 39,99) en Gel-a-Peel (MGA Entertainment, 32,99). Erg leuk is het bijzondere Stikbot Zanimation Studio. Je maakt je je eigen stop-motion video’s met behulp van een app en de in de doos aanwezige poppetjes. Met het bijgeleverde greenscreen kun je je eigen achtergrond kiezen. Bij het bordspel Potion Explosion waan je je in het klaslokaal van professor Sneep op Zweinstein. Hier moet je met behulp van driedimensionale knikkerbanen toverdrankjes brouwen. Gel-a-Peel is het juiste cadeau voor echte knutselmeiden en -jongens. Je maakt een design voor een armband, haarband of ketting op een sjabloon met de bijgeleverde geltubes, laat het drogen en daarna is het klaar voor gebruik.

In de categorie 10 en 11 jaar zijn de volgende producten genomineerd: Meccano Micronoid (Spin Master, 49,99) 3Doodler Start (Spectron, 49 euro), Concept (Enigma, 29,99), De ark is vol (999 Games, 19,99) en Nikko Peugeot 2008 DKR (Toy State Europe, 89,99).

Een leuke spelletjesavond hoeft niet vreselijk veel te kosten. In het spel ‘De ark is vol’ proberen de spelers zoveel mogelijk setjes gelijke dieren te verzamelen. Deze zet je in een driedimensionale ark. Het leuke aan dit spel is dat je het simpel kunt houden, als je met jonge kinderen speelt en tactiek kunt toevoegen als ze al wat meer aan kunnen.

De laatste categorie is de spellen voor 12+. Genomineerd zijn:

Escape Room The Game (Identity Games, 39,99), Terra (999 Games, 29,99), Skye (999 Games, 27,99), Colt Express (Enigma, 29,99) en Codenames (White Goblin Games, 19,95).

De Escape Room, waaruit je moet proberen te ontsnappen door raadsels op te lossen, is in korte tijd razend populair geworden. Nu kun je van je eigen huiskamer een Escape Room maken met dit spel. Het is niet eenvoudig, maar wel heel erg leuk.

Eenvoudiger, maar heel leerzaam en leuk om te spelen is Terra. De spelers maken een reis langs fraaie locaties over de hele wereld. Het bijzondere is dat je ook kunt winnen als je het niet helemaal goed hebt geraden, maar wel heel dichtbij zit. Dat betekent dat je dus soms ook gewoon een beetje kunt gokken. Mooi verzonnen.

Met het spel Skye, dat zich op het Schotse eiland met dezelfde naam afspeelt, moet je het eiland tot bloei brengen door je territorium uit te breiden. Strategisch inzicht is van belang bij dit spel, maar moeilijk zijn de spelregels niet.

Wie er gaat winnen is nu nog niet bekend, maar fijn is wel dat de bordspellen weer een ruime plek hebben ingenomen tussen de genomineerden. Vaak worden die toch vaker uit de kast getrokken dan elektronisch speelgoed, dat kinderen vaak gauw zat worden.

Hanneke van den Berg