Klaar voor de winter

Burning Barrel. Dankzij de extra lange schoorsteen hoeven de buren niet ‘mee te genieten’ van de rook. Prijs: vanaf 595 euro. Zie ook www.burningbarrel.nl

Wil je lekker warm blijven als je nog wilt genieten van je tuin kan je een vuurtje maken en een dekentje om je heen slaan. En met een eigengemaakt soep houd je dat wel even vol.

Door onze verslaggeefster - 29-10-2016, 7:00 (Update 29-10-2016, 7:00)

In de tuin is het altijd fijn; ook als het al iets kouder wordt. Trek een vest aan, neem een kop koffie mee en geniet van de najaarszon. Vaak gaan de handen vanzelf uit de mouwen, want een tuin nodigt uit tot een activiteit. Doe een...