Oprichters van RUMAG geven zich bloot

Foto Ella Tilgenkamp Oprichters Thijs van der Heide (l) en Tim Degenaars van Rumag in hun nieuwe, op dat moment nog kale kantoor. ,,,We vonden onszelf eigenlijk niet passen bij de uitstraling van Rumag.’’ Bekijk Fotoserie

ENKHUIZEN - Herkenbaar, een beetje grof en als het even kan met een seksuele lading. De slogans van het lifestylemerk RUMAG veroverden via social media in twee jaar tijd heel Nederland. „En we zijn nog lang niet klaar”, beloven de nuchtere West-Friese oprichters Thijs van der Heide en Tim Degenaars.

Door Paul Gutter - 17-10-2016, 8:23 (Update 17-10-2016, 8:54)

Zelden trad het succesvolle duo de afgelopen jaren naar buiten als bedenkers van het merk. „We vonden onszelf eigenlijk niet passen bij de uitstraling van RUMAG. Het gaat om onze volgers en...