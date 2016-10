Politiebescherming vlinders

Foto’s AP Een Mexicaanse gids houdt een beschadigd en stervend exemplaar van een monarchvlinder omhoog.

Ze emigreren met 150 miljoen tegelijk en geen Noord-Amerikaanse politicus die er ophef over maakt. Sterker nog, 260 politieagenten zijn de Mexicaanse bossen ingestuurd om de komst van de migranten zo soepel mogelijk te laten verlopen: de zwart-oranje monarchvlinder is van harte welkom.

Mexicaanse politie en bosinspecteurs, bijgestaan door helicopters en drones, zijn onlangs binnengevallen bij zeven illegale houtfabrieken. Dat moet voorlopig een einde maken aan de afbraak van het monarchreservaat in de staat Michoácan. Want deze naaldbossen in het 13.500 hectare...