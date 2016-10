Adopteer een oma via app

PR foto ’Kijk opa, is dit niet de gracht waar jij bent geboren? Groet van je favoriete kleindochter!’. Bekijk Fotoserie

In dit digitale tijdperk ontstaat een gat tussen de groep ouderen die niets met de online wereld doet of kan en de jongere generaties die met het grootste gemak over de digitale snelweg scheuren. Met de app Omapost wordt die kloof overbrugd.

Wilbert van de Kamp merkte dat hij het contact met zijn offline oma en opa begon te verliezen. Vanuit Amsterdam, waar hij studeerde, kwam hij ook steeds minder vaak in het Gelderse Bennekom waar zijn grootouders wonen. „De afstand werd...