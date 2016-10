Strakke en weelderige stadstuin

Foto: Het Buitenland/Marijn Vereijken 1. De twee pollen bamboe (Phyllostachys nigra) werken als poort naar het terras. 2. Onder de bamboe groeit de hartlelie Hosta ’Halcyon’. 3. Het prachtriet (Miscanthus), links een Taxushaag voor de klimopwand.

In deze stadstuin is op een klein oppervlak een omsloten binnenwereld gecreëerd. Bladplanten in vele tinten groen spelen de hoofdrol.

Door Modeste Herwig - 9-10-2016, 10:14 (Update 9-10-2016, 10:14)

De eigentijdse woning is zo ingedeeld dat er op de begane grond plek is voor een kantoor. De tuin van 10,5 x 5 m moest hier goed bij aansluiten en bovendien een visitekaartje voor het ontwerpbureau van de eigenaar zijn. De woonkamer ligt op de eerste verdieping, met aansluitend een zonnig dakterras van 3,2 x 5 m.

Tuinontwerper Marijn Vereijken heeft dit ontwerp...