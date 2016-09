Geesten en graancirkels in magisch Wiltshire

De 4500 jaar oude steencirkel van Avebury kun je gewoon aanraken. Bekijk Fotoserie

Steen- en graancirkels, hunebedden en heuvelforten, nederzettingen en heiligdommen; het Engelse graafschap Wiltshire biedt veel meer dan Stonehenge. Op zoek naar de geheimen van de Steentijd!

Door Thea Detiger - 30-9-2016, 9:44 (Update 30-9-2016, 9:44)

Midden in een wei met schapen staan de enorme megalieten van de 4500 jaar oude steencirkel van Avebury. In tegenstelling tot Stonehenge, waar je entree moet betalen en de steencirkel met touwen is afgezet, kun je er vrij rondlopen en de metershoge stenen gewoon aanraken.

Gaat er inderdaad kracht en energie vanuit, zoals de plaatselijke wichelroede-expert Maria...