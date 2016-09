Boho-tiffin

Hij is in eerdere blogs al eens ter sprake gekomen, maar de boho-tiffin is zo fijn, dat het tijd wordt om er eens wat uitgebreider op in te gaan. Het meest bijzondere is eigenlijk dat je bij het vullen van dit trommeltje met meerdere etages vanzelf heel creatief wordt. Door de vrolijke kleuren wil je vanzelf dat ook de inhoud vrolijk en bijzonder wordt.

Door Hanneke van den Berg - 30-9-2016, 7:00 (Update 30-9-2016, 7:00)

Al hoeft dat natuurlijk niet, zegt de initiatiefneemster Chantal van boho-tiffin. ,,Ik zag zo’n tiffin op internet en ontdekte dat die in Nederland nog helemaal niet verkrijgbaar was. In India wordt het door veel mensen dagelijks gebruikt. Koeriers brengen de lunch van mensen op brommers naar de bedrijven of mensen nemen ze zelf mee. Via internet ging ik op zoek naar een producent, maar ik wilde die roesvrij stalen trommeltjes hier in Nederland wel een vrolijker uiterlijk geven. Bovendien kan ik vanuit Nederland veel makkelijker nieuwe printjes aanbrengen of andere kleuren zoeken.’’

Fashion-item

Chantal heeft netjes in allerlei kleuren waarin je de boho-tiffin mee kunt nemen. ,,Je kunt hem natuurlijk wel gewoon in je tas stoppen, maar dat vind ik zonde. De boho-tiffin is ook echt een fashion-item en door hem in een netje mee te nemen, kan iedereen hem veel beter zien.’’

Wie in het begin nog niet zo goed weet wat hij er allemaal in kan doen, kan een speciaal receptenboekje aanschaffen, dat Chantal in samenwerking met steeds een wisselende blogger maakt. Momenteel is er een boekje van Carolina van Dorenmalen van Foodie-Ness.

Leuke dingen

Maar je zult merken dat je na de aanschaf van deze boho-tiffin vanzelf allerlei leuke dingen gaat verzinnen. De tiffin heeft drie etages (er is ook een tiffin die wat groter is en twee etages heeft, speciaal voor grote salades en een tiffin in kleiner formaat die voor schoolgaande kinderen is bedoeld). Ikzelf stop in de bovenste etage vaak yoghurt met granola en fruit als ontbijt, in de middelste een broodje of gezonde cake en in de onderste wat vers of gedroogd fruit met wat noten. Zo kom je de dag prima door.

De boho-tiffin is te verkrijgen via boho-tiffin.com