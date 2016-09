Met Raw Greens vol weerstand de winter in

Door Hanneke van den Berg - 19-9-2016, 10:06 (Update 19-9-2016, 10:06)

Nu de zomer op z’n eind loopt, beginnen we ons allemaal weer een beetje te wapenen tegen de verminderde weerstand in het najaar en de winter.Er is veel kritiek op een totaal Raw Food dieet, waarbij je alles tot hooguit 42 graden verhit. Maar zelfs als je zo’n dieet niet wil volgen, is het toch heel fijn om bepaalde groente rauw te eten.

Ook kun je aan je (groente)smoothies een schepje Raw Greens toevoegen. Amazonia heeft allerlei gezonde ingrediënten, zoals chlorella en diverse groentes zoals brocolli tot poeder vermalen. Deze Raw Greens zijn zo smaakvol, dat je ze ook gewoon in een glas water kunt doen en het zo kunt opdrinken. Laat die winter maar komen. Raw Greens is te koop via amazonia.organic.

Prijzen vanaf 29,90.