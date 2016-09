Favoriete kook-apps

Inmiddels heb ik een hele Billy-boekenkast vol kookboeken, maar toch merk ik dat het soms handiger is om recepten op te zoeken op internet of in een van mijn favoriete apps. Het nadeel van papieren kookboeken, hoe fijn ik het ook vind om er in te bladeren en te lezen, is toch dat ik vaak niet meer weet in welk kookboek ik een bepaald recept ook alweer gelezen heb. Dat gaat dan via internet of apps makkelijker.

Door Hanneke van den Berg - 16-9-2016, 11:00 (Update 16-9-2016, 10:44)

Heel veel kookboekenschrijvers die gezond koken, hebben inmiddels wel een app. Ik bespreek hieronder mijn drie favoriete apps, te weten Green Kitchen, Deliciously Ella en UPK, oftewel Uit Pauline’s Keuken.

Deliciously Ella

De duurste van de drie is ‘Deliciously Ella’. Hij kost 3,99. Maar ik moet wel zeggen dat ik er heel veel recepten al uit gemaakt heb. Hij is gemaakt door Ella Mills-Woodward, een Britse jonge vrouw die plantaardig eet. Haar recepten zijn vaak simpel en ze werkt zonder superfoods, dus zijn de ingrediënten vrijwel allemaal gewoon in de supermarkt of toko te vinden. Op 1 oktober staat in de weekendbijlage Vrij van onze kranten een interview met haar, over haar tweede kookboek ‘Deliciously Ella, Elke Dag’. De app is onderverdeeld in ‘breakfasts’, ‘smoothies & juices’, ‘mains’, ‘salads’, ‘snacks & sides’ en ‘cakes & desserts’. O ja, de app is, net als die van Green Kitchen in het Engels.

Green Kitchen

Green Kitchen is de app die hoort bij de blog van Green Kitchen Stories van de Zweedse David Frenkiel en Luise Vendahl. Ze hebben al meerdere kookboeken geschreven (hun boek Smoothies is net uit) en hebben een fraaie blog, waarin ze over hun fascinerende leven schrijven. Hun app (die 2,99 kost) is niet alleen een lust voor het oog, maar bevat ook enorm veel heerlijke vegetarische recepten. Je kunt er echt uren doorheen ‘bladeren’. Hun recepten zijn onderverdeeld in ‘Favorieten’ (daar staan je eigen favorieten in, die lijst groeit dus steeds verder), ‘Breakfasts’, ‘Drinks’, ‘Main courses’, ‘Soups’, ‘Salads’, ‘Deserts’ en ‘Side dishes’. En ja, ook deze is in het Engels.

Uit Pauline's Keuken

De app van Pauline Weuring is de enige van mijn drie favoriete apps, die geheel in het Nederlands is. Ze heeft een blog die Uit Pauline’s Keuken heet en haar app heet eveneens zo, al is hij daar afgekort tot UPK. Pauline heeft niet alleen recepten op haar app gezet, maar ook allerlei recensies en tests van producten. Pauline werd bekend door haar Voedselzandloper-kookboek, maar haar recepten zijn inmiddels lang niet meer allemaal voedselzandloper-proof of zelfs vegetarisch, al zitten die er ook nog volop tussen. Ze kookt gewoon met vlees, vis, granen en zuivel, maar ook zonder. Die uitgebreide keuze in – grotendeel – gezonde, maar vooral ook lekkere recepten, maakt deze tot mijn derde favoriet.