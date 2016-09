Goede olie

Ik weet nog goed dat in de keuken van mijn moeder altijd een fles slaolie stond voor de salade. Bakken en braden deed ze met margarine of roomboter.

Door Hanneke van den Berg - 9-9-2016, 7:00 (Update 9-9-2016, 7:42)

Als je nu in winkels kijkt, duizelt het je al snel bij het zien van tientallen soorten olie. Heel veel merken olijfolie in vele prijsklassen, maar ook walnootolie, hazelnootolie, avocado-olie, sesamolie en weet-ik-veel-wat-allemaal-nog-meer olie.

Om nou eens goed te leren welke olie je waarvoor moet gebruiken en welke het gezondst voor je lijf zijn, ging ik speuren op internet. Maar ook daar spreekt de ene healthfoody de andere maar wat vaak tegen.

Toen ik van mijn plaatselijke natuurvoedingszaak Woord van Wijsheid een klein flesje olie van Bioplanete kreeg om uit te proberen, keek ik meteen op hun site. Fantastisch, wat een bijzondere oliesoorten hebben zij. Ook staan er een heleboel recepten op hun site bioplanete.com, waardoor ik meteen aan de slag kon.

Van hun klassieke biologische oliesoorten, zoals zonnebloemolie, raapolie en olijfolie probeerde ik hun slaolie, die bestaat uit een mengsel van raapolie, zonnebloemolie en olijfolie. Eens kijken of ik de salade net zo kon maken als mijn moeder. Het is best even wennen met nieuwe soorten (nou ja, nieuwe oude soorten dan, want slaolie bestaat natuurlijk al heel lang) om te gaan, want bij slaolie gebruik je heel andere hoeveelheden dan wanneer je olijfolie met azijn mengt voor je salade. Maar het is echt heel lekker, met een paar druppels citroensap.

Verder hebben ze zogeheten gourmetolie, zoals hazelnootolie en avocado-olie. Maar die kende ik al. Vooral avocado-olie is erg fijn om mee te bakken.

Het meest bijzondere vind ik hun Vitaal-oliesoorten, zoals de Omega-color-oliesoorten en de nieuwe soorten: chiazaadolie, Sacha Inchi-olie en Zwarte kummel-olie (oftewel Nigellazaadolie). Deze laatste drie kun je puur drinken (in kleine hoeveelheden) om je weerstand te vergroten, in smoothies doen, als dip gebruiken of bij een saladedressing doen. Heel veelzijdig en bijzonder, deze soorten.

De Omega-Color-oliesoorten zijn er in vier kleuren. Deze mix van verschillende oliesoorten bevat veel extra voedingsstoffen.

Al me al is de zoektocht naar gezonde olie nog een hele studie geworden. Maar wel een hele boeiende.

De oliesoorten van Bioplanete zijn verkrijgbaar in natuurvoedingszaken en online via diverse internetsites.

Zie www.bioplanete.com