’Pokémon’ Zenkerella nooit levend gezien

Men spreekt wel van de ultieme Pokémon. Biologen hebben voor het eerst in decennia drie nieuwe (dode) exemplaren geanalyseerd van Zenkerella, een eekhoornachtig knaagdier met geschubde staart dat nog nooit levend is gezien. Jagers vonden de drie dode Zenkerella’s in valstrikken op het eiland Bioko aan de westkust van Afrika. Tot dusver waren van slechts elf exemplaren van het knaagdier de restanten in musea opgeborgen.

Zenkerella Insignis is een van de slechts zes diersoorten die sinds het begin van het Eoceen -...