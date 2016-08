Fantastisch én saai

Laten we gelijk beginnen met een conclusie: zo goed als elke Lego-game is fantastisch.

De enige games die niet verder komen dan het etiket ’wel aardig’ zijn de spellen die zijn gebaseerd op een matige film. ’Star wars: the force awakens’ was geen matige film. Het tegenovergestelde zelfs: geweldige film. Ondanks dat die wel erg veel op een ’A new hope’ leek. Dus logischerwijze zou ’Lego star wars: the force awakens’ ook fantastisch moeten zijn, toch? Ja, dat is de game ook,...