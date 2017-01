Lilipaly vertrekt naar Cambuur

VELSEN-ZUID -

Door Monne Reitsma - 19-1-2017

Stefano Lilipaly verruilt na dit seizoen Telstar voor Cambuur. Met de nationale ploeg van Indonesië maakte de 27-jarige speler in december furore tijdens de AFF Suzuki Cup.

Er waren verschillende Aziatische clubs die belangstelling toonden voor de op meerdere posities inzetbare speler. Er kwam echter geen concreet aanbod. Dat kwam wel vanuit Friesland. De transfervrije Lilipaly tekent een contract voor twee seizoenen in Leeuwarden. Cambuur maakte op de eigen website bekend Lilipaly al enige tijd te volgen en blij te zijn dat er een overeenkomst is gekomen. In het seizoen 2015/2016 maakte de international de overstap van het Japanse Consadole Sapporo naar Telstar.