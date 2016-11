Fraaie reeks Telstar doorbroken

Foto Orange Pictures/Frank Kerbusch Oussama Zamouri krijgt geen ruimte om de bal aan te nemen.

MAASTRICHT - Telstar leek vrijdagavond een knap punt weg te slepen uit Maastricht. Nagenoeg de hele tweede helft speelde de thuisploeg namelijk met een man minder na een rode kaart voor verdediger Bryan Ottenhoff. Een minuut voor tijd klopte Dyon Gijzen Telstar dan toch nog: 2-1.

Door Monne Reitsmam.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 4-11-2016, 23:02 (Update 4-11-2016, 23:02)

Telstar speelde een wedstrijd met twee gezichten. In de eerste helft had de ploeg totaal geen antwoord op de stormloop van MVV. De thuisploeg was oppermachtig. In de 37e minuut viel de 1-0. Thomas Verheydt kon...