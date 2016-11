Blessure Van der Velden domper op zege

VELSEN-ZUID - In een aanvankelijk slechts kil, maar later ook zeiknat Rabobank IJmond Stadion behaalden de vrouwen van Telstar een degelijke overwinning op SC Heerenveen. Twee vroege goals waren voldoende om de drie punten in Velsen-Zuid te houden.

Door Rob Spierenburg - 4-11-2016, 22:53 (Update 4-11-2016, 22:53)

Het duel bracht twee piepjonge elftallen tegenover elkaar die nog volop in opbouw zijn. Vooral in de eerste helft was duidelijk dat de selectie van trainer Gideon Dijks veel verder is in het groeiproces dan die van Heerenveen.

De Witte Leeuwinnen startten ijzersterk en kwamen...