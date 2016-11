Telstar verliest op het nippertje van MVV

MAASTRICHT - Telstar leek vrijdagavond een knap punt weg te slepen uit Maastricht. Nagenoeg de hele tweede helft speelde de thuisploeg namelijk met een man minder na een rode kaart voor Bryan Ottenhoff. Een minuut voor tijd klopte Dyon Gijzen Telstar dan toch nog, 2-1.

Telstar speelde een wedstrijd met twee gezichten. In de eerste helft had de ploeg totaal geen antwoord op de stormloop van MVV. De thuisploeg was oppermachtig. In de 37e minuut viel de 1-0.

Thomas Verheydt kon de bal ongehinderd inkoppen.

Aanvallend had Telstar helemaal niets gebracht en dus vreesde de paar meegereisde supporters van Telstar voor het tweede deel. De Velsenaren toonde echter een ander gezicht. De ploeg oogde gretiger en wilde zich niet zomaar neerleggen bij een nederlaag. Gesteund door keeper Wesley Zonneveld die de toegekende strafschop, na de overtreding van Ottenhoff, wist te pakken jaagde Telstar op de gelijkmaker. Die viel na een uur spelen door Denis Mahmudov. De Velsenaren leken het punt vast te houden totdat Gijzen vlak voor tijd het vonnis alsnog velde.