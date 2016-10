Leeuwinnen gaan strijdend ten onder op De Toekomst

AMSTERDAM - De loodzware uitwedstrijd bij Ajax leverde de voetbalsters van Telstar geen punten op. De thuisploeg was op sportpark De Toekomst met 3-0 te sterk.

Door Hein ten Berge - 28-10-2016, 22:03 (Update 28-10-2016, 22:03)

Dat is geen schande want Ajax, samen met FC Twente de grote favoriet voor de titel, stampt vooralsnog met zevenmijlslaarzen door de eredivisie voor vrouwen. De ploeg van voormalig Telstar-coach Ed Engelkes liet nog geen punt liggen en incasseerde tot vrijdagavond slechts één tegendoelpunt in zes wedstrijden.

De Witte Leeuwinnen hadden vanzelfsprekend niet de illusie dat de drie punten voor het oprapen lagen in Amsterdam. Na slechts vijf minuten leek Telstar op een afstraffing getrakteerd te gaan worden. Ajax zette meteen druk en kwam door een treffer van Kelly Zeeman op voorsprong.

Na een klein half uur was ook het tweede Amsterdamse doelpunt een feit toen Marjolijn van den Bighelaar de trekker overhaalde. Daarna kreeg Telstar meer grip op de wedstrijd en verscheen enkele keren via onder andere Susanne Admiraal en Linda Bakker brutaal voor het Ajax-doel. Tot doelpunten leidde het echter niet.

Met de komst van Alex Baarda probeerde Telstar na een uur nadrukkelijker de aanval te zoeken maar niet veel later kon Ajax voor de derde keer juichen. Telstar kon daarna geen vuist meer maken en Ajax geloofde het verder wel.

Telstar: Steen, Duppen, Kok, Verleg, Zijlma (81. Hopman), Van der Velden (63. Baarda), Visser, Roof, Bakker, Snoeijs (68. Ursem), Admiraal.