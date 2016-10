Telstar gaat uit van eigen kracht in duel tegen koploper Jong PSV

Mo Ajnane is nog niet fit genoeg.

VELSEN-ZUID - Drie dagen na de bekernederlaag tegen ADO Den Haag wacht Telstar opnieuw een zware wedstrijd. Vrijdag komt koploper Jong PSV naar Velsen-Zuid.

Door Monne Reitsma - 27-10-2016, 13:40 (Update 27-10-2016, 13:40)

Na het 2-1 verlies in Den Haag merkte trainer Michel Vonk op dat het een slijtageslag was geweest. De training van donderdag wees uit dat iedereen die beoogd was voor de basis van het duel tegen Jong PSV inzetbaar is. Er zal dan ook weinig veranderen in de ploeg van Vonk. Wesley Zonneveld keert gewoon terug onder de...