Telstar kan blik nu richten op PSV

Foto Orange Pictures/René van Dam Oussama Zamouri wordt op de huid gezeten door ADO-verdediger José San Roman.

DEN HAAG - Lange tijd mocht Telstar dinsdagavond hopen op een stunt in het bekertoernooi tegen ADO Den Haag. De eredivisionist sloeg echter in de laatste twintig minuten toe en zegevierde met 2-1.

Door Monne Reitsmam.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 25-10-2016, 22:32 (Update 25-10-2016, 22:52)

Slechts eenmaal eerder in de geschiedenis stonden beide ploegen in bekerverband tegenover elkaar. Op 18 september 1996 eindigde het groepsduel toen in 1-1. Twintig jaar later werd het duel tussen de nummers tien van de eredivisie, ADO, en eerste divisie, Telstar, vlak voor rust opengebroken. Oussama Zamouri bereikte Stefano...