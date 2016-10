’Dit was maximaal haalbare’

Foto Orange Pictures/Roel Bos De rappe Issa Kallon wordt verdedigt door Telstar-speler Cagri Kodalak. Hij kreeg tegen Emmen een basisplaats na een lichte blessure van Oussama Zamouri.

EMMEN - ’Wat goed, wat mooi, wat koel, wat leuk’ weerklonk het vrijdagavond regelmatig uit de stadionspeakers in de Jens Vesting in Emmen. De boodschap van de adverteerder sloeg niet op het resultaat van het duel tussen Emmen en Telstar. Het bleef 0-0. En daar was Telstar uiteindelijk niet ontevreden over.

Door Monne Reitsmam.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 21-10-2016, 22:37 (Update 21-10-2016, 22:37)

Een blik op de ranglijst leerde dat de wedstrijd tussen Emmen en Telstar een kraker genoemd mocht worden. Met zeventien punten uit tien duels kennen beide ploegen een prima start van...