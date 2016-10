Telstar ontmoet Emmen in heuse topper

Denis Mahmudov.

VELSEN-ZUID - De winnaar van het duel tussen FC Emmen en Telstar zou zichzelf op de late vrijdagavond zomaar op de derde plaats kunnen terug vinden. Daarmee verdient de wedstrijd in de Jens Vesting in Emmen zelfs het predicaat topper.

Door Hein ten Bergeh.ten.berge@hollandmediacombinatie.nl - 20-10-2016, 14:08 (Update 20-10-2016, 14:08)

Dat is in het verleden wel eens anders geweest. Maar zowel Emmen als Telstar is momenteel aan een prima reeks bezig wat beide ploegen een plekje in de subtop heeft opgeleverd. ,,Op de website van Emmen spreken ze zelfs van een kraker’’,...