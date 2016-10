Landskampioen Twente voetbalt bij Velsen

Foto United Photos/Paul Vreeker Velsen-voorzitter Marc Bosman (links) met Telstar-trainer Gideon Dijks (boven) en manager Patrick Tenthof.

DRIEHUIS - Het kan niemand bij voetbalvereniging Velsen de voorbije weken zijn ontgaan. Zaterdag wordt een eredivisieduel gespeeld op het eigen Sportpark Driehuis. De vrouwen van Telstar ontvangen landskampioen Twente.

Door Arnold Aarts - 6-10-2016, 14:13 (Update 6-10-2016, 14:13)

De Witte Leeuwinnen spelen normaal gesproken hun thuiswedstrijden op vrijdag in het stadion van Telstar. Maar omdat de wedstrijd tegen Twente is verplaatst, was dat niet beschikbaar.

Champions League

De datumwijziging heeft alles te maken met de successen van de Enschedese vrouwen. Die plaatsten zich in augustus voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Daarin werd afgelopen woensdag Sparta Praag met 2-0 verslagen, volgende week wacht de return.

Bij de Telstar-vrouwen schoot manager Patrick Tenthof niet in de stress toen de vaste speellocatie bezet bleek. Hij dacht onmiddellijk aan partnerclub Velsen, waarmee sinds dit seizoen wordt samengewerkt. Zo spelen de beloften van Telstar, die verrassend bovenaan staan in de topklasse, hun wedstrijden in Driehuis.

Gratis toegang

Omdat Velsen-voorzitter Marc Bosman meteen was te porren voor een eredivisiewedstrijd op zijn complex, was het met één telefoontje geregeld. Zowel bij Telstar als bij Velsen wordt het duel (aanvang: 16 uur) gezien als een ideale mogelijkheid het vrouwenvoetbal extra te promoten. Daarom is de toegang ook gratis.

Volgens Telstar-manager Tenthof wordt iedereen gegrepen door de sfeer bij het vrouwenvoetbal. ,,Het is heel toegankelijk. Probeer bij de mannen maar eens een handtekening te krijgen van een sterspeler bij Ajax. Terwijl onze meiden na een wedstrijd uren beschikbaar zijn voor hun supporters. Ze lopen niet arrogant weg omdat ze met hun zaakwaarnemer moeten praten of naar huis willen.’’

Favoriet

Telstar-trainer Gideon Dijks verwacht een zware wedstrijd tegen Twente. Volgens hem is de recente crisis bij de Tukkers redelijk aan het eerste vrouwenteam voorbij gegaan. Hij beschouwt Twente met Ajax ook dit seizoen als favoriet voor de titel. ,,Wel zijn ze gestopt met hun jeugdopleiding. Dat geld hebben ze in het eerste elftal gestopt. Zo hebben ze onder anderen Lineth Beerensteyn van ADO Den Haag kunnen overnemen.’’

Beerensteyn - vorig seizoen de beste speelster van de competitie - is niet de enige nieuwkomer. Zo kwam Eshly Bakker van Ajax en keepster Barbara Lorsheyd van Telstar.

Daar staat tegenover het gemis van Stefanie van der Gragt (vertrokken naar Bayern München) en de gestopte Maayke Heuver. Vorig seizoen zag de club tussentijds Shanice van de Sanden verkassen naar Liverpool en Anouk Dekker naar Montpellier.

Eigen helft

Ondanks de kracht van Twente is Dijks niet van plan zich zaterdag met zijn team in te graven. ,,Dat ligt niet in mijn aard. Maar tegen een ploeg als Ajax worden we ertoe gedwongen. Dat is kwalitatief zoveel sterker dat we op eigen helft komen te staan.’’

Over zijn eigen team is Dijks tot op heden ’redelijk tevreden’. ,,Ten opzichte van vorig seizoen hebben we in alle facetten een stap vooruit gezet. Maar we zijn nog niet stabiel genoeg.’’

Piramide

Velsen begon dit seizoen de samenwerking met Telstar. Voorzitter Bosman hoopt onder meer dat zijn club daarmee aantrekkelijker wordt voor jonge speelsters. Na de jeugdopleiding zouden ze via het eerste team van Velsen (eerste klasse) en het beloftenelftal van Telstar (topklasse) in de hoofdmacht (eredivisie) kunnen komen. Er is op die manier een logische opbouw in piramidevorm ontstaan.

De samenwerking tussen Velsen en Telstar geldt in eerste instantie voor dit seizoen. Maar aangezien het beide partijen goed bevalt, is de kans groot dat het partnerschap wordt voortgezet. Tenthof: ,,Het zou heel gek zijn als het aan het eind van dit seizoen stopt.’’