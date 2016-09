’Dit is toch wel een teleurstellend resultaat’

Archief

DEN BOSCH - Telstar-aanvoerder Benjamin van den Broek sprak na het doelpuntloze gelijkspel in Den Bosch van ’een toch wel teleurstellend resultaat’.

Door Hein ten Berge - 30-9-2016, 22:43 (Update 30-9-2016, 22:51)

Het zegt veel over de huidige status van de club. Telstar neemt niet meer genoegen met een puntje. In De Vliert was 0-0 uiteindelijk wel een terechte uitslag. Dat moest zelfs de minst objectieve supporter concluderen.

Een Telstar-supporter weet eigenlijk nooit waar hij aan toe is. Wanneer donkere wolken zich lijken samen te pakken, begint de zon opeens te schijnen. En...