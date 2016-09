Zestienjarige Ursem is een ’zekerheidje achterin’

Foto Martin de Haan Anna Ursem: ,,Het is allemaal veel sneller gegaan dan ik had gedacht.”

HEILOO - Als klein meisje wist ze al wat ze wilde: het Nederlands Elftal halen. En Anna Ursem lijkt op de goede weg. De pas zestienjarige voetbalster uit Heiloo is een vaste waarde in de achterhoede van Telstar en behoort tot de voorlopige selectie van Oranje -17 jaar. ,,Stefanie van der Gragt is mijn voorbeeld”, zegt Ursem. ,,Alles waar ik van droom, heeft zij al waargemaakt.”

Door Judit de Redelijkheidj.de.redelijkheid@hollandmediacombinatie.nl - 29-9-2016, 16:59 (Update 29-9-2016, 16:59)

Op vrijdag 11 december 2015 maakte Anna Ursem in de wedstrijd tegen FC Twente voor het...