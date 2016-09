Vrouwen Telstar spelen bij Velsen

DRIEHUIS -

De thuiswedstrijd van de vrouwen van Telstar tegen regerend landskampioen FC Twente, dat eerder in de week Champions League speelt, kan zaterdag 8 oktober niet in het Rabobank IJmond stadion in Velsen-Zuid gespeeld worden. Derhalve wordt voor de ontmoeting uitgeweken naar het complex van partnerclub Velsen in Driehuis. Om 16 uur wordt er daar afgetrapt.