Mo Ajnane verdeelt en heerst

Foto Orange Pictures/Jeroen Meuwsen Mo Ajnane maakt zich in de derde minuut klaar om een strafschop te nemen.

OSS - Je hebt raspaardjes en werkpaarden. Mo Ajnane mag zeker tot de eerste categorie gerekend worden. Aan de hand van de Alkmaarse pleintjesvoetballer speelde Telstar zich bij FC Oss naar de tweede competitiezege (0-2).

Door Hein ten Bergeh.ten.berge@hollandmediacombinatie.nl - 26-8-2016, 22:22 (Update 26-8-2016, 22:22)

Een steekpassje hier, een hakballetje daar: Ajnane voelde zich op het Brabantse kunstgras als een vis in het water. En dan te bedenken dat het aan het begin van de dag nog geen uitgemaakte zaak was of hij eigenlijk wel in de basis zou staan.

Omdat een liesblessure...