Promotie geen doelstelling voor ZV Haerlem

HAARLEM - De vrouwenselecties van ZV Haerlem en VZV hervatten komend weekeinde de waterpolocompetities als koploper in respectievelijk de kampioens- en degradatiepoule van de eerste klasse.

Door Marcel Tabbers - 6-2-2017, 13:34 (Update 6-2-2017, 13:34)

Na de eerste ronde van veertien wedstrijden werd een herindeling gemaakt met de eerste en laatste vier teams uit zowel de A als de B-poule. Daardoor ontstaan nieuwe poules van acht ploegen.

Omdat de zes duels tegen de drie tegenstanders uit de eerste seizoenshelft blijven staan, begint ZV Haerlem ongeslagen in de kampioenspoule met 18 punten.

Vijf punten meer dan Z&PC De Gouwe uit Waddinxveen. Het team van coach Hans Blikslager verloor alleen de derby in IJmuiden maar dat resultaat werd geschrapt omdat VZV zesde werd in de A-poule.

De drie opponenten voor Haerlem zijn: PSV Eindhoven, Het Y Amsterdam en OZ&PC Oldenzaal. Alleen de kampioen zal promotie- degradatiewedstrijden spelen tegen de nummer acht uit de eredivisie om uit de maken wie op het hoogste niveau blijft of gaat spelen. ,,Spelen in de eredivisie is vooralsnog geen doelstelling van ons. Die stap is nu te hoog gegrepen. We hebben procesdoelstellingen om met plezier en sportieve ambitie ons beste niveau te halen’’, aldus Blikslager.

In de degradatiepoule spelen de drie laagst eindigden ploegen komend seizoen in de tweede klasse. Het niveau waar VZV vorig seizoen nog op acteerde. De IJmuidense formatie – onder leiding van Guus van Thiel – moet aantreden tegen Njord Veldhoven, MNC Dordrecht, HZPC/Avéna Heerenveen en de startgemeenschap HBW uit Hilversum-Bilthoven.

Van Thiel: ,,Ik focus nooit op resultaat. Dus ook niet op handhaven. De ontwikkelingsdoelstellingen staan voor mij bovenaan. We liepen de promotiepoule net aan mis. Dat geeft de speelsters vertrouwen.’’