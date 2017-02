VVC maakt tegen VSV geen fout

United Photos Doelman Jeffrey Thomassen heerst dit keer in de lucht. Kevin van Vilsteren springt mee.

NIEUW VENNEP - Niet dat er ooit een moment in de wedstrijd was dat iemand eraan twijfelde dat VVC niet met drie punten het veld zou afstappen, toch liep het allemaal niet zo op rolletjes als trainer Rini van Roon had gehoopt.

Door Rinus van der Lugt - 5-2-2017, 20:02 (Update 5-2-2017, 20:02)

,,Wij zullen de komende weken meerdere ploegen tegenkomen die zich aan ons spel gaan aanpassen”, concludeerde Van Roon na afloop. ,,En daar zullen wij ons tegen moeten wapenen.”

Natuurlijk was de formatie uit Velserbroek met de intentie naar Nieuw-Vennep afgereisd om...