Frustrerende middag voor HFC

Foto Orange Pictures/Kees Kuijt Danny Hols schrikt nadat hij zojuist VVSB-verdediger Jelmer Vijlbrief onderuit heeft gehaald. Vladimir Jozic benutte vervolgens de strafschop.

NOORDWIJKERHOUT - Niets lekkerder dan na afloop van een gewonnen wedstrijd een biertje drinken in de kantine van de tegenstander. Dat gevoel ontbrak zondag volledig bij Koninklijke HFC. Het bier smaakte heel bitter na een bijzonder vervelend middagje in Noordwijkerhout.

Door Hein ten Bergeh.ten.berge@hollandmediacombinatie.nl - 5-2-2017, 19:24 (Update 5-2-2017, 19:24)

,,We kunnen het niet maken om meteen weg te gaan’’, zei HFC-trainer Ted Verdonkschot doelend op de festiviteiten die VVSB had georganiseerd rondom het treffen met HFC. ,,Ze hebben een zangertje geregeld en de kantine zit bomvol. We moeten even ons gezicht...