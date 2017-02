Bloemendaal blijft koploper

United Photos/Toussaint Kluiters Liggend probeert Donovan Mijnals de bal onder controle te houden.

BLOEMENDAAL - Uit volle borst zongen de spelers van Bloemendaal na afloop van het duel tegen Olympia Haarlem het clublied mee vanuit de kleedkamer.

Door Patrick Moeke - 5-2-2017, 19:13 (Update 5-2-2017, 19:13)

De opluchting was enorm nadat de thuisploeg in de slotfase met twee treffers de overwinning veiligstelde. De formatie van Tim Joon en Frank Drogtrop won voor de zesde keer op rij en is nog steeds gedeeld koploper in de derde klasse C.

Hinkend liep Joon na het laatste fluitsignaal van het veld af richting de kleedkamer. De speler en...