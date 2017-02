Even wennen met z’n zessen

Marloes Wesselink en Laura Bloem (rechts) na de winst op het NK.

HAARLEM - Nog geen maand geleden won Laura Bloem samen met Marloes Wesselink het NK indoor beachvolleybal. Zaterdagavond staat Bloem in het shirt van Spaarnestad tegenover Wesselink die de kleuren van VCN verdedigt. ,,Ik had al voorgesteld om vrijdag wat te gaan drinken’’, lacht de 27-jarige Bloem. ,,Dan had ik snel wat in haar biertje gegooid.’’

Door Hein ten Bergeh.ten.berge@hollandmediacombinatie.nl - 3-2-2017, 13:26 (Update 3-2-2017, 14:31)

Het wordt ongetwijfeld een bizar treffen tussen de twee kersverse Nederlands kampioenen op het zand. Zeker ook omdat de twee ook nog eens recht tegenover elkaar...