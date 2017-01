ZPCH wint ploegenfinale bij NK synchroonzwemmen

Foto United Photos/Remco van der Kruis Het team van ZPCH in actie tijdens het NK synchroonzwemmen.

HOOFDDORP - Als soliste maakte Shelby Kasse haar favorietenrol helemaal waar en werd Nederlands kampioene. Even later mocht de zwemster van ZPCH nogmaals het Wilhelmus aanhoren toen de ploeg van de Hoofddorpse vereniging in eigen huis de nationale titel pakte.

Door Marcel Tabbers - 29-1-2017, 21:30 (Update 29-1-2017, 23:04)

In het zwembad van het Sportcomplex Koning Willem-Alexander was het twee dagen genieten geblazen tijdens het NK synchroonzwemmen. Niet alleen voor het talrijke publiek op de goed gevulde tribunes. De nodige ’oehs’ en ’ahhhs’ waren ook duidelijk hoorbaar aan de badrand bij...