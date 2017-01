Menno Schouten snelt naar zege bij Beeckestijncross

Foto United Photos/Remco van der Kruis De Beeckestijncross kende een record aantal deelnemers.

DRIEHUIS - Het parkbos van buitenplaats Beeckestijn in Driehuis vormde zondag het decor van de gelijknamige cross. Een recordaantal van bijna 500 deelnemers kwam in actie voor de 6,3 of 9,3 kilometer.

Door Wilma Vermunt - 29-1-2017, 18:48 (Update 29-1-2017, 19:25)

De 25-jarige Menno Schouten won de wedstrijd over 9,3 kilometer. De atleet van Lycurgus liet een tijd van 32,51 minuten klokken. ,,Mijn benen voelden goed. Het ging lekker. Ik ben redelijk rustig van start gegaan, maar niemand volgde. De eerste twee rondes heb ik daarom ontspannen en vrij kunnen lopen....