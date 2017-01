De vaste wintersportvakantie van tienkamper Jeroen Loos

Foto United Photos/Paul Vreeker Jeroen Loos: ,,Maandag ga ik weer fris aan het werk.’’

WIJK AAN ZEE - Nooit langer dan een paar minuten ziek van een te voorkomen nederlaag. Met die mentaliteit behoort Zandvoorter Jeroen Loos in het gigantische deelnemersveld van de tienkamp van TATA Steel Chess hoogstwaarschijnlijk tot een minderheid. Verliespartijen hakken er in de grote zaal zo links en rechts stevig in. Loos heeft een eventuele zeperd al verteerd als hij met zijn tegenstander de partij nog even kort evalueert.

Door Rob Spierenburg - 27-1-2017, 16:41 (Update 27-1-2017, 16:41)

Zo ervaart de taxichauffeur zijn optredens in Wijk aan Zee al voor het...