Succesvolle doorstart De Brug

Foto United Photos/Rob van Wieringen Chiel Schneider (midden) en zijn vrienden in de kantine van United/DAVO.

HAARLEM - Dankzij de door de gemeente Haarlem uitgekeerde oprotpremie heeft het voormalige eerste elftal van het inmiddels opgedoekte De Brug zich kosteloos in het nieuw kunnen steken.

Door Rob Spierenburg - 26-1-2017, 20:17 (Update 26-1-2017, 20:17)

Dat wil zeggen, op het gebied van voetbalkleding. Want het elftal van trainer Chiel Schneider stapte in zijn geheel over naar United/DAVO. Ook werd een jaar contributie voor de spelers betaald. Als dank voor hun jarenlange inzet om De Brug te laten overleven. Met name na de plotselinge dood van clubicoon Teun Schmitz; alweer...