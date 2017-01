Duinwijck niet naar play-offs

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Ralph Starren en Jorrit de Ruiter als herendubbel in actie voor Duinwijck tegen Amersfoort

HAARLEM - Duinwijck is definitief uitgeschakeld in de strijd om het landskampioenschap badminton. Om nog een kans te hebben om de play-offs te behalen, moest dit weekeinde thuis in elk geval met grote cijfers gewonnen worden van elfvoudig landskampioen Velo en Amersfoort. Het werd een complete desillusie want Velo won zaterdag een beetje geflatteerd met 3-5. De degelijke 5-3 zege tegen aartsrivaal Amersfoort een dag later was daardoor feitelijk niets meer waard.

Door Theo Plasschaert - 22-1-2017, 18:48 (Update 22-1-2017, 18:48)

De Haarlemmers probeerden tegen de ploeg uit Wateringen een bliksemstart...