Judo Yushi verrast met tweede plek op NK

JUDO - Judo Yushi uit Nieuw-Vennep is zondag in Heerenveen knap als tweede geëindigd in de finale van de twintigste editie van de Nationale Mixteam competitie.

Door Theo Plasschaert - 22-1-2017, 18:38 (Update 22-1-2017, 18:38)

In de eindstrijd was Topsport Noordoost met 5-2 te sterk. De Vennepse ploeg werd vierde in de voorronde en was daardoor in de halve finale gekoppeld aan het sterke Topjudo Nijmegen, dat eerder nog de polderbewoners met 5-2 verslagen had.

Twan van der Werff, de nummer twee van het laatste NK in de klasse tot 66 kilo,...