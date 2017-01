EDO door naar achtste finales

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Terence Groothusen van EDO wint een luchtduel van Mitchell Kloes.

HAARLEM - EDO bereikte zondag de achtste finales van de KNVB Beker door tweedeklasser De Kennemers met 2-0 te verslaan.

Door Simon Luybé - 22-1-2017, 17:28 (Update 22-1-2017, 17:28)

,,Het was een lekker potje. We hadden meer moeten scoren maar we nemen een goed gevoel mee naar de hervatting van de competitie volgende week’’, vertelde Daan Siegerist na afloop.

De 21-jarige Siegerist is een linie teruggezakt en kwam als laatste man tegen de ploeg uit Beverwijk niet in problemen. Met goede diepteballen bediende hij de buitenspelers van EDO. Soms sluipt er wel...