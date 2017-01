Reigers beloont vertrouwen met weer vier punten

ZAALHOCKEY - ,,Het doel is om met deze groep in de hoofdklasse te blijven.” Met deze uitspraak geeft Reigers trainer Bjorn van der Dussen aan veel vertrouwen te hebben in zijn selectie.

Door Daan Davids - 15-1-2017, 19:27 (Update 15-1-2017, 19:27)

De nieuwkomer in de hoofdklasse verbaasde vorige week door op knappe wijze grootmacht Den Bosch over de knie te leggen. Ook afgelopen weekeinde haalden de Hoofddorpers weer de nodige punten binnen. Zaterdag ging dat nog wat moeizaam (3-3 tegen Voordaan en 2-8 verlies tegen Amsterdam), maar zondag was het spel...