EDO neemt na uur afstand van Zwanenburg

HAARLEM - EDO ligt nog steeds op koers om de vierde finale van de Haarlems Dagblad Cup op rij te halen. Tegen vierdeklasser Zwanenburg nam het in de laatste kwartfinale pas na de rust afstand en boekte een ruime 4-1 zege. De Haarlemmers kunnen zich gaan opmaken voor een confrontatie tegen DSOV

Door Bart Slegers - 15-1-2017, 17:47 (Update 15-1-2017, 17:47)

Tweevoudig winnaar EDO verloor de laatste drie finales en is gebrand om dat smetje weg te poetsen. Zwanenburg schakelde EDO in 2010 uit in...