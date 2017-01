Afscheid van een fenomeen

Foto Orange Pictures/Martin Hulsman Carlos Opoku, aanvoerder en topscorer van Koninklijke HFC, gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging.

HAARLEM - Carlos Opoku neemt aan het eind van het seizoen afscheid van Koninklijke HFC. De centrale verdediger is bezig aan zijn negende seizoen aan de Spanjaardslaan. „Ik ben dertig jaar. Als ik nog een stap wil zetten, moet ik dat nu doen.”

Door Hein ten Bergeh.ten.berge@hollandmediacombinatie.nl - 13-1-2017, 8:13 (Update 13-1-2017, 8:13)

Donderdagavond lichtte hij de spelersgroep in. Een aantal dagen eerder had hij zijn besluit kenbaar gemaakt aan de technische staf. Het is een weloverwogen beslissing geweest om HFC na bijna tien jaar te verlaten, zegt hij. „Eerlijk gezegd twijfelde...