Op zoek naar nieuwe club

Foto Orange Pictures/Wim Wobbes Sonny ten Hoope is namens FC Rijnvogels Yordi Teijsse van Quick Boys te snel af.

VELSERBROEK - Sonny ten Hoope gaat op zoek naar een nieuwe club. Dat heeft de verdediger uit Velserbroek zijn huidige club FC Rijnvogels tijdens het trainingskamp in Spanje laten weten.

Door Hein ten Berge - 12-1-2017, 14:25 (Update 12-1-2017, 14:25)

Dat de net 24 jaar geworden Ten Hoope de derdedivisionist uit Katwijk gaat verlaten, mag best opmerkelijk genoemd worden. Nadat hij in 2015 EDO verliet groeide hij meteen uit tot een gewaardeerde basiskracht op sportpark De Kooltuin. Daar kwam in de loop van het huidige seizoen verandering in. „Het liep niet en...