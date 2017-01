Werken aan terugkeer topbasketbal

Archieffoto Fotoburo Poppe de Boer bv Levis Flamingo’s zorgde als laatste clubteam voor topbasketbal in Haarlem.

HAARLEM - Haarlem is een van de zes steden waar initiatieven zijn ontplooid voor aansluiting bij de eredivisie in het mannenbasketbal, de Dutch Basketball League (DBL). Bij Triple Threat worden er momenteel plannen gemaakt.

Door Joris Zandbergen - 9-1-2017, 14:57 (Update 9-1-2017, 14:57)

Nico Zomer, die samen met Peter Rijntjes het project is gestart, is bij diverse clubs in Haarlem en omgeving actief geweest. „Ik basketbal vanaf mijn vijftiende”, zegt de 61-jarige Zomer, „en heb de bloei van het Haarlemse basketbal meegemaakt.”

Die bloeiperiode ligt in het verleden. Het is inmiddels al...