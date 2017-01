Anish Giri komt naar De Vishal

HAARLEM -

Door Van onze verslaggever - 6-1-2017, 9:26 (Update 6-1-2017, 9:26)

Schaakliefhebbers kunnen dinsdag 10 januari in Haarlem genieten van een voorproefje van het Tata Steel Chess Tournament. Grootmeesters Anish Giri en Erwin l’Ami en schaakexpert Hans Böhm komen dan naar De Vishal.

Op die locatie voor de Grote Kerk kunnen schakers praten met de nationale toppers, maar ze mogen ook achter het bord plaats nemen voor een partij tegen l’Ami of Böhm. Het evenement is voor iedereen vrij toegankelijk en heeft plaats van 10.30 tot 12.30 uur.

Op woensdag 25 januari spelen Anish Giri, Magnus Carlsen en de andere grootmeesters in De Philharmonie in Haarlem de tiende ronde van het Tata Steel Chess-toernooi. Het toernooi in Wijk aan Zee begint 13 januari en eindigt op 29 januari.