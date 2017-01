Olympia trekt team terug

HAARLEM - Na een jaar of zeven onafgebroken te hebben gespeeld in de eerste klasse heeft Olympia Haarlem besloten om het eerste honkbalteam uit de competitie te halen.

Voorzitter Mirjam Willemse licht de stap toe: ,,Onze selectie bestaat nog maar uit een man of tien, ondanks vele pogingen om de groep voor het komende seizoen uit te breiden. Een aantal spelers is om diverse redenen vertrokken of gestopt. Eventuele aanvulling met spelers uit ons juniorenteam is niet opportuun. Er is ook veel concurrentie in de regio en voor honkbal zitten we in Schalkwijk gezien de samenstelling van de bevolking niet echt in de goede hoek. De spelers zijn nu reglementair vrij om onderdak te zoeken bij een andere club. Als wij weer opnieuw zouden willen beginnen, starten we in de laagste klasse en dat is voorlopig niet aan de orde. ”